Помогут дешевые средства: что действительно устраняет запах в ванной комнате

Можно объединить несколько способов

Большинство людей привыкли маскировать неприятные запахи в ванной с помощью освежителей воздуха, даже не задумываясь, что существуют более простые и безопасные решения. На самом деле существует несколько доступных способов, которые работают дольше и без лишней "химии".

Эксперты отмечают, что такие средства часто маскируют запах, а не устраняют его причину. О них написали в "femcafe".

Что реально убирает запах в ванной

Один из самых популярных вариантов – пищевая сода. Она не перебивает запах, а поглощает его, делая воздух чище. Достаточно поставить небольшую емкость с содой в ванной и она будет работать неделями.

Еще один вариант – эфирные масла. Лаванда, лимон, эвкалипт или чайное дерево не только придают приятный запах, но и могут обладать антибактериальными свойствами. Их удобно использовать в диффузорах.

Также популярным решением является попурри из сухих растений. Сушеные цветы, цитрусовые шкурки или травы не только пахнут, но и служат декоративным элементом. Аромат можно обновлять несколькими каплями растительного масла.

Еще одна эффективная альтернатива – активированный уголь. Он поглощает запахи благодаря своей ячеистой структуре и может работать месяцами без замены.

Как убрать неприятный аромат без спреев в ванной. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

