США ликвидировали лидера ИГИЛа. Кто он и чем насолил Трампу

Правительство Нигерии тоже приложило усилия

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых главарей террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ). Произошло это в ходе совместной операции американских и нигерийских сил.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. По его словам, был ликвидирован Абу-Билал аль-Минуки. Он был вторым по рангу командующим ИГИЛ в мире и считался "самым активным террористом".

"Абу-Билал аль-Минуки, второй по звену командующий ИГИЛ в мире, думал, что сможет скрыться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе того, что он делает", — говорится в сообщении.

Сообщение Трампа

Американский президент подчеркнул, что смерть боевика "значительно ослабила" глобальные операции группировки. Ведь аль-Минуки не сможет "терроризировать народ Африки или помогать планировать операции, направленные против американцев". Также Трамп поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в проведении военной операции.

Что известно об Абу-Билале аль-Минуки и ИГИЛ

Абу-Билал аль-Минуки – уроженец Нигерии, высокопоставленный террорист. Его называли вторым по рангу командующим группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) в мире. В 2023 году Государственный департамент США определил аль-Минуки как лидера ИГИЛ в регионе Сахель и внес в глобальный список террористов.

ИГИЛ – это Исламское государство Ирака и Ливана, международная террористическая, милитаристская группа направления джихадизма. В 2015 году имела контроль над территорией с населением 10 млн человек в Ираке и Сирии и номинальный контроль над маленькими областями Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в восточном Афганистане.

Флаг ИГИЛ

Отметим, что ИГИЛ не участвует в конфликте между США и Ираном на стороне ни одной из сторон. Но эта террористическая группировка является общим врагом как для Соединенных Штатов, так и для Ирана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Трамп нарушил этикет на ужине с китайским лидером Си Цзиньпинем.