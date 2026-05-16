США ліквідували ватажка ІДІЛу. Хто він та чим насолив Трампу

Уряд Нігерії теж доклав зусиль

Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення одного з ключових ватажків терористичного угруповання Ісламська держава (ІДІЛ). Сталось це під час спільної операції американських та нігерійських сил.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. За його словами, було ліквідовано Абу-Білал аль-Мінукі. Він був другим за рангом командувачем ІДІЛ у світі та вважався "найактивнішим терористом".

"Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командувач ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що у нас є джерела, які тримали нас в курсі того, що він робить", — йдеться у повідомленні.

Американський президент наголосив, що смерть бойовика "значно послабила" глобальні операції угруповання. Адже аль-Мінукі не зможе "тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції, спрямовані проти американців". Також Трамп подякував уряду Нігерії за співпрацю у проведенні військової операції.

Що відомо про Абу-Білал аль-Мінукі та ІДІЛ

Абу-Білал аль-Мінукі — уродженець Нігерії, високопоставлений терорист. Його називали другим за рангом командувачем угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у світі. У 2023 році Державний департамент США визначив аль-Мінукі як лідера ІДІЛ у регіоні Сахель та вніс до глобального списку терористів.

ІДІЛ — це Ісламська держава Іраку та Лівану, міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму. У 2015 році мала контроль над територією з населенням 10 млн осіб в Іраку та Сирії та номінальний контроль над маленькими областями Лівії, Нігерії та провінції Нангархар в східному Афганістані.

Зауважимо, що ІДІЛ не бере участі у конфлікті між США та Іраном на боці жодної зі сторін. Навпаки, це терористичне угрупування є спільним ворогом як для Сполучених Штатів, так і для Ірану.

