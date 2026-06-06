Пенсионерам предлагают работу мечты: несложные задания, большая зарплата и безлимитные вкусности

Опыт необязателен

В Киеве пенсионерам предлагают несложную работу с хорошей оплатой. Бонусом идут неограниченные вкусности к чаю на рабочем месте.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска вакансий и подбора персонала. Ищут человека на должность повар-заготовитель, готовы взять человека пенсионного возраста. Заработная плата — 1 650 гривен смена (5/2 или 4/3) с 8:00 до 20:00. В месяц можно заработать до 36 300 гривен.

Работодатель указывает, что ищет заготовителя кондитерских изделий (можно без опыта) для выполнения несложных, но ответственных процессов. В обязанности будет входить:

формирование несложных заготовок из готового теста, начинка готовых изделий

поддержание чистоты и порядка рабочего места

Среди преимуществ, кроме безлимитных вкусностей, указано удобное расположение. Чистое, светлое рабочее помещение расположено рядом со станцией метро "Житомирская".

Работать нужно с тестом. Фото: magnific.com

Предлагается официальное трудоустройство после прохождения испытательного срока, оплачиваемые отпуска и больничные. Зарплату выплачивают своевременно. Есть возможность развития внутри компании и перехода на более высокооплачиваемые должности.

Требования к кандидату:

порядочность

пунктуальность

энергичность

опрятность

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам в Днепре предлагают ночную работу с хорошей зарплатой. Ищут человека, который будет работать в ночные смены в цветочном магазине, можно без опыта.