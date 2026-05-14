Си Цзиньпин обыграл Трампа в его же психологической игре: неловкий момент попал на видео

Китайский лидер зеркально отреагировал на фирменный жест президента США

Визит президента США Дональда Трампа в Китай сопровождался интересным моментом во время первого рукопожатия с президентом Китая Си Цзиньпином. Трамп пытался доминировать во время него, как поступал с другими лидерами, одна Си успешно его переиграл.

Момент попал на видео – Трамп крепко сжимает руку Си и тянет к себе. Подобный трюк он проворачивал и с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита на Аляску. Обычно аналитики называют это демонстрацией силы или контроля и "подростковым" рукопожатием. Но президент Китая отреагировал зеркально — он не дал Трампу притянуть свою руку и их рукопожатие походило на перетягивание каната.

Происходило все это на фоне того, что Си Цзиньпин подчеркнул, что страны должны быть партнерами, а не соперниками.

Фотографы запечатлели несколько курьезных моментов «перетягивания» между Си и Трампом / Фото: GettyImages

Заметим, что подобные рукопожатия и проявления силы Трамп практиковал не только с Си или Путиным, но и на встречах с другими мировыми лидерами. К примеру, на саммите в Египте с президентом Франции Эмануэлем Макроном он устроил "армрестлинг", а главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заставил поднять палец вверх, что может трактоваться в некоторых регионах Ближнего Востока как пошлый жест.

Важно знать: Это первый визит Трампа в Китай почти за девять лет — в последний раз он был в этой стране в ноябре 2017 года во время его первого президентского срока. Кроме тарифов и вопросов торговли будут обсуждаться война в Иране и позиция Трампа по отношению к Тайваню, в частности, по продаже оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в молодости Трамп избегал рукопожатий, потому что боялся микробов. И позже, сделал свое рукопожатие фишкой.