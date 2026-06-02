Без "бусификации" и военных ТЦК на улицах? В Раде раскрыли планы Минобороны по мобилизации

Есть вопросы, которые цифровизация не сможет решить

Реформирование мобилизации в Украине пока вряд ли будет предполагать отсутствие групп оповещения на улицах. Ведь фактически потребности фронта не уменьшаются, а "бусификация" дает хоть какой-то результат.

Об этом "Телеграфу" рассказал один из нардепов монобольшинства, ознакомленный с концепцией реформы Минобороны. Подробнее читайте в материале "Повестки в "Діє" и блокировке счетов? Как может измениться мобилизация и исчезнут ли ТЦК с улиц".

По словам собеседника, Минобороны проводит много работы с цифровизацией процессов, чтобы снять напряжение в обществе вокруг мобилизации. Для этого хотят процессы с улиц перевести в электронный вид.

Но, по мнению нардепов, знакомых с содержанием реформы, пока о радикальном реформировании ТЦК сложно говорить.

"Насколько сейчас понятно, вопрос "бусификации" решаться не будет. Ситуация с закрытыми лицами, выключенными бодикамерами, принуждением, не остановится, ведь она дает хоть какой-то результат", – отмечает источник.

Похожее мнение высказал и нардеп от монобольшинства Олег Дунда: "Цифровизация возможна, но все же даже при цифровизации все равно должны быть ТЦК. Вопрос — в какой роли и как они эту роль будут выполнять".

Депутаты считают, что вместе с тем потребность мобилизационных процессов будет утихать. Благодаря все той же цифровизации, но уже на уровне фронта.

"По словам министра, до конца года нужно достичь, чтобы в kill-zone вместо людей, пехотинцев, была система датчиков. Мол, те люди, которые сейчас на переднем крае, нужны только для того, чтобы оповещать, что что-то летит, враг наступает и т.д.", — уверяет собеседник "Телеграфа".

По информации издания, реформа от Минобороны уже в ближайшие дни будет представлена широкой общественности. Впрочем, парламентарии относятся к ней достаточно скептически.

Резюмируя, Дунда говорит: "Что-то концептуально рабочее мы вряд ли увидим. Когда предлагаются те или иные изменения, модели мобилизации, фактически никогда не учитываются причины проблем. А не отвечая на причины, изменить ничего нельзя. А почему же у нас такая проблема с мобилизацией? Можно повысить заработные платы, сделать сроки службы и это не влияет на эффективность мобилизации. Для большинства уклонистов нет смысла на сколько тебя призывают и на какую зарплату: 20 или 200 тысяч. Для них даже один день в армии – это смерть. В мозгах заложено, что как только они попадут в армию, они умирают. И потому какие-либо цифры для таких людей не имеют никакого значения. И решить нужно именно эту проблему. Чтобы изменить в обществе восприятие армии как неизбежную смерть. А это уже не вопрос только Минобороны. Это государственная политика и уровень премьер-министра и президента".

