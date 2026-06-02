Рассылка повесток через "Дию": в Раде ответили, ждать ли такой мобилизации

В Минцифре отмечают, что для военного учета уже существует отдельный сервис

Цифровая мобилизация не будет означать повестки в "Дии". Как выяснил Телеграф, реформа мобилизации будет иметь весомый цифровой компонент, однако без использования этого государственного сервиса.

Видение изменений в процессе мобилизации должно представить Минобороны, однако с момента, когда это разобраться с "бусификацией" было поручено новому министру Михаилу Федорову прошло уже четыре месяца. Как говорится в статье "Повестки в "Дии" и блокировании счетов? Как может измениться мобилизация и исчезнут ли ТЦК с улиц", если бы изменения не были представлены, они будут иметь существенную цифровую составляющую, утверждает нардеп, член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

С начала полномасштабного вторжения, Минцифры отвергает идею рассылки повесток через "Дию". Более того, источник "Телеграфа" в министерстве отмечает — есть специальное приложение "Резерв+" и сейчас выбран путь, чтобы функционал не дублировался. В приложении есть вся информация о военном учете.

Какие данные есть в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" отображаются личные данные военнообязанного: ФИО, дата рождения, РНОКПП, номер телефона, адрес и электронная почта. Также доступна информация о военном учете — статус (военнообязанный, призывник или резервист), воинское звание, военно-учетная специальность, ТЦК и СП, где человек состоит на учете, а также статус розыска (при наличии).

Отдельно могут отображаться специальные отметки, в частности, об отсрочке или бронировании с указанием срока действия и решения военно-врачебной комиссии о пригодности к службе. Чтобы просмотреть полный список сведений, нужно нажать три точки на цифровом документе в приложении и выбрать "Расширенные данные из реестра"

