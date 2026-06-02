Кличко обещал, но… В КГГА объяснили, заменяют ли машрутки в Киеве и что с метро на Виноградарь

Многое зависит не только от бюджета

В КГГА ответили, как проходит выполнение обещания мэра Киева Виталия Кличко о замене маршруток в городе на автобусы, которое он дал 10 лет назад. Также "Телеграф" узнал, какие сроки строительства метро на Виноградарь и Троещину — еще одно обещание городского главы, о котором на днях упомянули в инфопространстве.

Наше издание обратилось в Департамент транспортной инфраструктуры Киевского городского совета со следующими вопросами:

Что помешало властям столицы за это время реформировать систему городского общественного транспорта и отказаться от маршруток?

Есть ли у киевских властей в планах отказаться от маршрутного такси?

Когда планируется запуск метро на Виноградарь и Троещину?

Рассматривается ли прокладка на Троещину легкого метро, не требующего рытья тоннелей или скоростного трамвая?

Сколько денег нужно для реформы системы общественного транспорта?

По данным Департамента, с 2022 года было закрыто 98 автобусных маршрутов общего пользования, работавших в режиме маршрутного такси. Также за этот период было уменьшено количество автобусов с 1477 до 685 единиц.

Относительно метро в ведомстве отметили: "На сегодняшний день продолжаются работы по строительству участка Сырецко-Печерской линии метрополитена, которые выполняются в сложных гидрогеологических условиях, при наличии разветвленной сети инженерных коммуникаций, проложенных на разных глубинах залегания, и в плотной городской застройке. Строительные работы выполняются подрядно к графику выполнения и завершения работ, с учетом объема финансирования, предусмотренного бюджетом города Киева на 2026 год. Будущие станции "Мостицкая" и "Варшавская" ("Проспект Правды") будут введены в эксплуатацию после окончания строительных работ, выполняемых в соответствии с договором, заключенным между КП "Киевский метрополитен" и ООО "ГК "Автострада".

При этом конкретный срок выполнения работ в Департаменте не называют, ведь он зависит от соответствующего бюджетного финансирования и выполнения работ в условиях военного положения.

"Что касается строительства метро на жилмассив Троещина, то в целом проектирование и строительство метрополитена в данном направлении предполагается осуществлять поэтапно в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 20.07.2004 No1312 (с изменениями) "О строительстве Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Киевского метрополитена Выгуровщина-Троещина с электродепо", — добавили в ведомстве.

Заметим, что некоторые вопросы "Телеграфа" Департамент оставил без конкретного ответа, в частности:

Есть ли у киевских властей в планах отказаться от маршрутных такси?

Рассматривается ли прокладка на Троещину легкого метро, не требующая рытья тоннелей или скоростного трамвая?

Сколько денег нужно для реформы системы общественного транспорта?

Что предшествовало

В 2016 году Кличко заявил, что через несколько лет Киев полностью откажется от маршруток. Ведь, по его мнению, в столице должен работать современный общественный транспорт, перевозящий многие пассажиры.

"Один автобус перевозит столько же пассажиров, как десять маршруток. Если останется такая динамика развития, как сегодня, то через два года у нас маршруток не будет", — заявил Кличко в 2016 году.

Тогда же Кличко отметил, что через 2,5-3 года в Киеве могут достроить Подольско-Воскресенский мост, который позволит впоследствии проложить линию метрополитена в спальный микрорайон Троещина.

В то же время, недавно мэр Киева сказал, что строительство метро на Троещину невозможно без Подольско-Воскресенского мостового перехода, движение которым было открыто после более 20 лет строительства. По его словам, в конструкции моста уже построены три станции метрополитена. Однако в условиях войны пока не время говорить о строительстве ветки метро на Троещину.

Что с метро на Виноградарь и Троещину

Строительство ветки метро Сырецко-Печерская в Виноградарь стартовало еще в 2019 году. Тогда начали строительство станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" (сейчас "Варшавская"). В начале работ сроки исполнения называли до 2021 года, но впоследствии их перенесли на 2022-2023 год. Кроме смены подрядчика и судебных процессов, строительство затормозило полномасштабное вторжение. С 2024 года официально датой завершения работ называли 2026 год, но сейчас конкретной информации нет. Фактически строительство до сих пор продолжается, так что когда оно закончится, точно не известно.

С метром на Троещину ситуация несколько иная, ведь это проект "Подольско-Выгуровской линии". Эта идея существует еще с советских времен, первые этапы — строительство Подольского мостового перехода начали еще в 1990-е. Однако непосредственно строительство метро так и не стартовало. Киевские власти регулярно называли сроки начала работ — 2012, 2015 и т.д., но они так и не начались.

Получается, что сейчас метро на Троещину только в проекте, а на Виноградарь в процессе строительства, которое затянулось на 6 лет.

