Квартиры на миллионы и элитные BMW: как живет семья эксгенпрокурора Яремы

Недвижимость в престижных ЖК и дорогие авто оформлены на членов семьи

Бывший нардеп и ушедший в отставку в 2014 году Генпрокурор Виталий Ярема — один из самых известных жителей "Царского села", элитного района на Печерске. Ему и членам его семьи принадлежат недвижимость и автомобили, стоимость которых можно оценить в несколько миллионов долларов.

Отметим, что в 2016 году Виталий Ярема открыл ФЛП, как его дети и жена. Поскольку он находится на третьей группе единого налога, он представитель малого бизнеса.

Что известно о состоянии семьи Виталия Яремы до его отставки

В 2011 году дочь Виталия Ярема Илона стала владелицей трех паркомест в многоэтажке на ул.Никольско-Слободской. Девушке было 19 лет. Уже через два года, в 2013, когда ее отец был народным депутатом от "Батькивщины", в собственности Илоны Яремы появилась квартира площадью 113,7 кв. м в ЖК "Новопечерские Липки" и паркоместо там же. По состоянию на данный момент квадратный метр такой жилой площади стоит от 2,6 тыс. долларов. Квартира, аналогичная приобретенной, может стоить около 300 тысяч долларов.

Кроме Илоны и еще одной несовершеннолетней дочери, у Яремы сын Валерий. В 2012 году на него оформили паркоместо в ЖК "Печерськие Вежи".

Состояние семьи Яремы после отставки с должности Генпрокурора

После 2016 года ситуация в семье не ухудшилась. В 2016 году Илона Ярема стала владелицей квартиры площадью 212,5 кв. м в Царском селе по ул. Редутной. Окна части комнат выходят на монумент "Родина-Мать". Сейчас такое жилье может стоить около 800 тысяч долларов. В июне того же года соседнюю квартиру площадью 219,1 кв. м. оформил на себя Виталий Ярема. Его недвижимость может стоить около миллиона долларов.

Виталий Ярема выкрыл ФЛП в 2016 году/ Источник: YouControl

Вышеупомянутый сын Яремы в 2020 году стал владельцем дома в Киеве площадью 235,1 кв. м, уже через три года (в 2023) на него оформили две соседние квартиры в ЖК Metropole площадью 144,6 и 68,1 кв. м. Стоимость этих квартир может составлять около 600 тыс. долларов.

Семейная любовь к BMW

Илона Ярема в 2024 году приобрела BMW M4. Сейчас цена такого автомобиля — примерно 113 тыс.дол., однако на момент покупки цена была выше. В автопарке Виталия Яремы есть BMW X7, который сейчас стоит около 80 тыс. долларов и BMW X5 M50i в 2020 г. в., приобретенный в 2024 году. Такой автомобиль сейчас может стоить около 50 тыс. долларов. У жены Виталия – Маргариты есть серый BMW iX xDrive 60, приобретенный в 2025 году. Сейчас такой автомобиль стоит более 60 тысяч долларов.

