Отцов хотят отправить ухаживать за ребенком: кто за новые правила, а кто против (опрос)

Передать свои выходные будет нельзя

Украинцы хотят гарантированный (без права передачи) отпуск по уходу за ребенком для пап. Больше всего за это выступают именно женщины, желая, чтобы их вторые половинки принимали больше участия в уходе за ребенком.

Об этом говорится в социологическом исследовании, которое провел Украинский центр социальных реформ.

Суть вопроса

С 2021 года в Украине родитель ребенка может взять оплачиваемый отпуск при рождении малыша продолжительностью до 14 дней. Одновременно сохраняется право "идти в декрет" на три года, но мужчины не спешат им пользоваться по ряду причин:

неоплачиваемый характер отпуска

нормы на рабочем месте

слабые стимулы

"Это также указывает на необходимость постепенно преодолевать гендерные стереотипы и внедрять меры, способствующие более равномерному распределению обязанностей по уходу", — говорится в исследовании.

Справка: 6 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком" № 1401-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

Закон отменил норму, согласно которой право отца на соответствующий отпуск зависело от решения матери выйти на работу/ Скриншот

На сегодня в Украине один из родителей, а также бабушка, дедушка или другой родственник в предусмотренных законом случаях могут оформить неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, в народе называемый "декрет" (с 2021 года — это равное право каждого из родителей. До этого право на декрет было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим). Кроме того, с 2021 года действует оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который может получить отец новорожденного или другой родственник, если родитель одинокий. Взять его можно только первые три месяца жизни малыша.

В проекте нового Трудового кодекса, представленном в 2026 году, предлагается ввести новый вид оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком — на четыре месяца (по два для каждого родителя или четыре месяца для родителей-одиночек). Его можно будет использовать до восьми лет ребенка. Отметим, эта норма еще не вступила в силу. Новый отпуск не пересекается с гарантированным "декретом" на три года.

Кто "гонит" мужчин в отпуск

Почти половина из всех респондентов поддерживают введение частей отпуска для каждого родителя без права передачи. Больше всего за это выступают женщины (48-53% против 37-47% мужчин).

При чем уровень поддержки этой идеи среди женщин растет с увеличением количества детей: 49 процентов среди женщин с одним ребенком, 55 процентов среди женщин с двумя детьми и более 70 процентов среди женщин с тремя и более детьми.

"Почти 30 процентов респонденток не определили свою позицию, что свидетельствует скорее о нехватке информации, а не об устойчивой оппозиции", — говорится в докладе.

Также социологи обратили внимание на четкие региональные различия по отношению к такой инициативе. В западном и южном регионах большинство респондентов — как женщин, так и мужчин — выразили положительное отношение к квотам без права передачи. В других регионах поддержка составляет менее половины опрошенных.

"Это, вероятно, связано с большей осведомленностью с подобными практиками, распространенными в европейских странах, в частности из-за более высокого уровня трудовой миграции в западном и южном регионах", — считают социологи.

Оппозиция в лицах — кто против

Против идеи выступает почти 20% опрошенных. Чаще всего оппозиция встречается среди жителей сел, особенно среди матерей детей 0–2 года (23 процента по сравнению с 14 процентами в городах). Возражения также чаще высказывают женщины, воспитывающих детей без партнера.

Независимо от возраста ребенка или места жительства негативное отношение к обязательному распределению отпуска по уходу за ребенком чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин.

Как хотят делить отпуск

Среди сторонников этой идеи большинство поддерживает равное распределение отпуска по уходу за ребенком.

В то же время значительная часть опрошенных предпочитает модель "70 на 30" в пользу матерей. В среднем эту модель поддерживают около 39 процентов респондентов. Высокую поддержку (55 процентов) демонстрируют городские мужчины с детьми в возрасте 0–2 лет.

Поддержка модели "30 на 70" в пользу пап или других вариантов остается минимальной.

