"Зомби-пожары" уничтожают Сибирь и Канаду: ученые рассказали, кто в этом виноват

Такие пожары могут возвращаться целое десятилетие

Ежегодные масштабные пожары в Сибири, на Аляске и в Канаде уже давно являются проблемой, поэтому к поиску виновных даже привлекли ученых. Однако как оказалось, виновато в этом глобальное изменение климата, которое приводит к тому, что местные торфяники самовоспламеняются.

Как говорится в исследовании, размещенном в Royal Society, эти "зомби-пожары" возникают в начале мая, что намного раньше традиционного начала сезона пожаров. При этом возобновляться они могут в течение нескольких лет.

Ученые считали, что такие пожары являются остатками возгораний на поверхности, однако теперь появилась и альтернативная версия, которая сводится к тому, что постепенное нагревание атмосферы приводит к повышению температуры в торфяниках до уровня тления. То есть им не надо внешнего источника огня, чтобы привести к масштабному стихийному бедствию.

Первые сообщения о "зомби-пожарах" появились еще в 1940-х годах, но тогда они были очень редким явлением. Но в 2024 году лишь в Британской Колумбии (провинция в Канаде) было обнаружено более сотни таких пожаров.

Ученые провели моделирование того, как некоторые виды микроорганизмов влияют на выделение тепла и обнаружили, что они могут поднимать температуру подземных торфяников до 80 градусов по Цельсию в зимний период. Тем самым им не нужен внешний источник пламени, чтобы привести к возгоранию, однако это все равно невозможно без определенного триггера. И в качестве такового может выступать глобальное потепление, которое провоцирует летнюю жару.

Авторы исследования выяснили, что критическую роль в этом играет скорость перехода от зимних холодов к весеннему теплу. То есть медленное постепенное потепление никогда не приведет к самовоспламенению.

В качестве вывода ученые говорят, что пока единственным способом предотвратить "зомби-пожары" остается замедление глобального потепления. В противном же случае нам придется ждать пока торфяники полностью не выгорят, что может длиться около десятилетия.

Как сообщалось ранее, 2023 год стал самым жарким в истории человечества. Средняя приземная температура выросла почти на 0,2 градуса и составила 1,48 градуса по Цельсию.