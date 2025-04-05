В Киеве были слышны взрывы: в одном из районов упали обломки беспилотника

Два беспилотника через Бровары попытались налететь на Киев, оба были уничтожены силами ПВО

Россияне в ночь с 4 на 5 апреля, кроме Кривого Рога, попытались атаковать беспилотниками Киев. Противовоздушная оборона уничтожила угрозу, обломки одного из сбитых беспилотников упали в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, на место следуют экстренные службы, о погибших или раненых в результате атаки не сообщалось.

"Попадание обломков БпЛА в Днепровском районе столицы. Экстренные службы направляются на место ", — написал Кличко.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена примерно в 01:28 из-за угрозы ударных БПЛА, которые были зафиксированы в Киевской области. В 01:56 предупреждалось о движущейся в сторону столицы группе БПЛА. По данным мониторинговых каналов, два беспилотника через Бровары попытались налететь на Киев, оба были уничтожены силами ПВО.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 апреля российские оккупанты осуществили масштабный запуск БПЛА по Харькову, из-за чего там слышали не менее 15 взрывов. Днем 2 апреля город был атакован еще раз. Тогда один беспилотник влетел в жилую многоэтажку, из-за чего пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

27 марта, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", враг атаковал инфраструктуру Полтавы. В городе были слышны взрывы, частично исчезло электроснабжение в некоторых районах. До этого сообщалось об ударных беспилотниках оккупантов в направлении Полтавы. Позже Генштаб ВСУ сообщил о последствиях удара россиян.