Россия "объяснила", зачем убила детей в Кривом Роге

Российская версия удара по Кривому Рогу шокирует цинизмом

Минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу. Ведомство заявило, что якобы атаковало ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами".

Об этом говорится в их официальном сообщении. Фактически же ракета убила 16 мирных людей, включая 6 детей, и десятки ранила.

По словам россиян, они в 18:49 запустили ракету якобы по ресторану, где "проходило совещание командиров с иностранцами". Они также заявили, что убили "85 военных и иностранцев, а также уничтожили 20 машин".

Местные жители, записывая видео с места событий, говорили, что прилет был в районе ресторана "Магеллан".

Политолог и военный Кирилл Сазонов прямо назвал объяснение россиян ложью. "Совещание офицеров и иностранцев. В Кривом Роге? На самом деле? Это нелогично ни для тех, кто на фронте, ни для тех, кто в тылу. И что там делать иностранцам? Бред полный и циничный", — сказал Сазонов.

Напомним, что от этого удара погибли 16 человек, среди них – 6 детей. Еще десятки получили ранения, а самому маленькому пострадавшему ребенку всего три месяца. Ракета попала возле детской площадки, где не было никаких военных.

Ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядит место попадания в Кривом Роге. В сети уже появились щемящие кадры родителей у тел детей.