Дают ли отсрочку от мобилизации с остеохондрозом или спондилолизом

Важно подтвердить диагноз на военно-врачебной комиссии

Отсрочку или освобождение от мобилизации можно получить из-за проблем со здоровьем. В частности, не подлежат призыву на службу мужчины, которые имеют серьезные нарушения костно-мышечной системы.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Согласно медицинским критериям, не могут быть мобилизованными граждане, которые страдают на:

артрит, васкулит, ревматоидный бурсит, артроз, остеопатию и другие подобные заболевания, вызывающие значительные нарушения функций организма;

сильные деформации пальцев кистей и стоп, влияющие на их функциональность;

ампутации конечностей – независимо от степени поражения.

Кроме этого, признать непригодным к службе могут с тяжелыми заболеваниями позвоночника, в частности:

кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз в тяжелой форме;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков с нарушением функций организма.

Отметим, чтобы получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, нужно пройти медосмотр на военно-врачебной комиссии (ВВК) и подтвердить диагноз, который является основанием для освобождения от службы. Затем подать вместе с документами заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с серьезными нарушениями работы почек и мочеполовой системы. Основанием для освобождения от призыва могут стать следующие болезни:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Стоит отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не помешает призвать мужчину на военную службу.

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