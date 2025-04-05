Вас могут мобилизовать, даже если имеете судимость. Какие есть основания

Мобилизовать осужденных могут, если у них погашена или снята судимость, есть решение ВВК с пригодностью к службе и они не совершили тяжкого преступления

Во время мобилизации в Украине на военную службу могут также призвать граждан с судимостью.

На каких основаниях лица с судимостью подлежат мобилизации, рассказала советник, адвокат АО "GRACERS" Лариса Величко в комментарии "УНИАН". Есть три основных условия.

Она объясняет, что лица, осужденные к условному сроку, которые не имеют непогашенной или неснятой судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, подлежат мобилизации.

На военную службу призовут и тех, у которых судимость погашена, ведь после этого все права и обязанности такого лица восстанавливаются, в частности обязанность служить в армии во время военного положения.

Кроме того, такие правила действуют и для тех, кто вышел из мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению.

В то же время им нужно соответствовать следующим требованиям, чтобы их призвали:

у мужчины должна быть погашена или снята судимость;

лицо не совершило особо тяжкие и тяжкие преступления;

у украинца есть решение ВВК, где указано, что он пригоден к службе по состоянию здоровья.

Величко добавила, что погашенная судимость дает возможность выезда за границу. То есть человека не могут не выпустить из Украины только из-за наличия погашенной судимости. Но ему могут отказать в этом из-за необходимости выполнения воинского долга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как мужчине уехать из Украины в апреле.