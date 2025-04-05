Церковный праздник 5 апреля: что запрещено делать сегодня, чтобы не потерять удачу и достаток

Не забывайте о главных традициях и запретах этого дня

В субботу, 5 апреля, православные и греко-католики отмечают память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 18 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Агафопод и Феодул были христианами, которые жили в эпоху, когда христианская вера была под жестокими гонениями. Оба они были арестованы за свою приверженность христианству. Агафопод был диаконом, а Феодул — чтецом в церкви. В конце концов, они были казнены вместе с другими христианами за отказ отречься от своей веры.

Что можно делать 5 апреля:

В этот день верующие обращаются с молитвами к мученикам Агафоподу и Феодулу, прося их заступничества и помощи в преодолении жизненных трудностей;

Считалось, что в этот день лучше всего собирать целебные растения, так как они будут особенно полезными;

Сегодня можно также заниматься весенними работами в огороде — начинать подготовку к посадке растений, а также уборку на участке.

Что нельзя делать 5 апреля:

Не следует ссориться и спорить. Считалось, что на этот день нельзя устраивать конфликты и споры, чтобы не привлечь беду и не навлечь несчастья в дом;

Сегодня не рекомендуется начинать важные и ответственные дела, так как считалось, что начинания в этот день могут не принести успеха;

Не следует выносить мусор. В народе верили, что выбрасывание мусора в этот день может вывести из дома удачу и достаток, а также привлечь болезни.

"Телеграф" писал ранее, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2025 года. Узнайте новые даты.