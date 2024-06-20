Легенда оказалась правдивой спустя 200 лет: ученые разгадали тайну королевской гробницы (фото)

Гробницу построил король в честь своего брата

Ритуалы и традиции, связанные с кровью, являются характерной чертой многих древних народов. В частности, у кельтов распространены были жертвоприношения, а в Бенине кровь людей по религиозным мотивам добавляли к оштукатуриванию королевской церемониальной гробницы. Новое исследование подтвердило правдивость легенды и определило, кровь скольких людей использовали для ритуала.

Об этом пишет Live Science. Исследователи, изучая стену церемониальной гробницы в Бенине, обнаружили белки, которые могли происходить только из человеческой крови. Они рассказали, что это государство в Западной Африке является центром первобытной африканской религии вуду или водон. В ней есть ритуалы с жертвоприношением животных.

Бенин на карте

В городе Абомей когда-то была столица древнего королевства Дагомей и там построили дворцовый комплекс. 200 лет назад местный король в честь своего брата построил гробницу, по легенде, в стенах была кровь людей. Ее изучали при раскопках в 2018-2022 годах ученые из Бенина и Франции.

Благодаря палеопротеомике — изучению следов белков, оставленных в археологических контекстах, удалось подтвердить правдивость жуткой легенды — в штукатурке обнаружили кровь 41 человека. В культуре Бенина того времени 41 считалось священным числом. Эта находка важна для понимания культуры и религии того времени.

Королевский дворец Абомей

Стена дворца Абомей

Статуя во дворце Абомей

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