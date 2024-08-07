Ростом не больше метра: найдена кость "хоббита", населявшего Землю около 700 тысяч лет назад (фото)

Найденная окаменелость помогла ученым определить важный факт

В разных уголках планеты археологи продолжают находить окаменелости древних животных и предков человека, раскрывая тайны далекого прошлого. Эти находки предоставляют уникальные свидетельства о развитии жизни на Земле и помогают нам лучше понять эволюционные процессы.

В материале The Sun рассказано, что на индонезийском острове Флорес ученые обнаружили кость предплечья древнего предка гоминида Homo floresiensis, которых еще называют "хоббитами" из-за маленького роста. Сравнив окаменелость с размером кости современного человека, исследователи пришли к выводу, что рост предка "хоббитов" был не больше метра.

Ученые обнаружили кость "хоббита", жившего 700 тысяч лет назад

Эта находка помогла ученым определить важный факт — эти древние люди были на 6 сантиметров ниже ростом, чем предполагалось ранее. Кость и несколько зубов археологи обнаружили на острове в месте под названием Мата Менге. Но впервые факты существования Homo floresiensis появились в 2003 году, тогда в пещере на острове был обнаружен скелет.

Найденная кость "хоббита", Фото: Yousuke Kaifu

Согласно одной из версий, у "хоббитов" был такой маленький рост из-за островного образа жизни, он помогал им выживать в условиях нехватки пищи. Хотя некоторые ученые считают, что найденные останки принадлежали представителям одного племени, у которых была задержка роста.

Так мог выглядеть Homo floresiensis или "хоббит", Фото: Yousuke Kaifu

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