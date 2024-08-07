Зростом не більше метра: знайдено кістку "хобіта", який населяв Землю близько 700 тисяч років тому (фото)

Знайдена скам’янілість допомогла вченим визначити важливий факт

У різних куточках планети археологи продовжують знаходити скам’янілості стародавніх тварин та предків людини, розкриваючи таємниці далекого минулого. Ці знахідки надають унікальні свідчення про розвиток життя на Землі та допомагають нам краще зрозуміти еволюційні процеси.

У матеріалі The Sun розказано, що на індонезійському острові Флорес вчені виявили кістку передпліччя стародавнього предка гомініду Homo floresiensis, яких ще називають "хобітами" через маленький зріст. Порівнявши скам’янілість із розміром кістки сучасної людини, дослідники дійшли висновку, що ріст предка "хобітів" був не більше метра.

Вчені виявили кістку "хобіта", який жив 700 тисяч років тому

Ця знахідка допомогла вченим визначити важливий факт — ці давні люди були на 6 сантиметрів нижчими ростом, ніж передбачалося раніше. Кістку та кілька зубів археологи виявили на острові у місці під назвою Мата Менге. Але вперше факти існування Homo floresiensis з’явилися у 2003 році, тоді в печері на острові було виявлено скелет.

Знайдена кістка "хобіта", Фото: Yousuke Kaifu

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Згідно з однією з версій, у "хобітів" був такий маленький зріст через острівний спосіб життя, він допомагав їм виживати в умовах нестачі їжі. Хоча деякі вчені вважають, що знайдені останки належали представникам одного племені, які мали затримку росту.

Так міг виглядати Homo floresiensis чи "хобіт", Фото: Yousuke Kaifu

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