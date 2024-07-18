Останки динозавра продали за рекордную сумму: Т-Рекс уступил в цене травоядному (фото, видео)

Этот динозавр разумом не отличался

На аукционе Sotheby’s продали скелет динозавра, очень полный, за рекордную сумму. Новая максимальная стоимость останков динозавра составила 44,6 млн долларов.

Как сообщает The New York Times, за такую стоимость продали окаменелость стегозавра. Цена стала неожиданно высокой, ведь предварительная оценка была ниже в 10 раз.

Скелет стегозавра Апекса

Стегозавр, окаменелость которого был продан с аукциона, жил примерно 150 млн лет назад на территории США, а точнее штата Колорадо. Его прозвище Апекс, он имел исключительно качественные пластины и хорошо сохранившуюся грудную клетку.

Стегозавр был особым динозавром не только из-за своих пластин. Он имел мозг размером с грецкий орех. Чтобы переварить груду древнего папоротника стегозавры ели камни — они измельчали пищу в желудке.

Торги заняли 15 минут. В общей сложности было семь участников со всего мира. Покупатель был американцем. Это единственное, что известно о нем.

Предыдущий рекорд стоимости держал король мира динозавров – тиранозавр Рекс. Его окаменелость тогда была продана за 31,8 млн долларов.

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