Укр

Сильная магнитная буря, бушующая на Земле, может увеличить свою силу

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Космос
Космос. Фото Одесская жизнь

Солнце продолжает загораться

На Земле продолжает держаться магнитная буря. Ученые предупреждают об увеличении ее силы в ближайшее время из-за солнечного взрыва.

Выброс корональной массы (СМЕ), вылетевший из Солнца в субботу, 26 октября, в результате вспышки класса X1.8, ударил магнитное поле Земли. Ожидается, что удар повлечет за собой геомагнитную бурю размером от категории G1 (незначительной) до G3 (сильной), как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 28 октября-3 ноября

Между тем, астросиноптики с сайта Meteoagent, которые составляют свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, уверены, в течение этой недели ожидаются однодневные магнитные бури 5 и 6 баллов.

В настоящее время, 28 октября, держится сильная магнитная буря в 6 баллов. Уже 29 октября ее сила рухнет до 5 баллов. После того, с 30 октября по 3 ноября прогнозируется минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине станет теплее после перехода на зимнее время.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График