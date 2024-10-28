Сильная магнитная буря, бушующая на Земле, может увеличить свою силу

Солнце продолжает загораться

На Земле продолжает держаться магнитная буря. Ученые предупреждают об увеличении ее силы в ближайшее время из-за солнечного взрыва.

Выброс корональной массы (СМЕ), вылетевший из Солнца в субботу, 26 октября, в результате вспышки класса X1.8, ударил магнитное поле Земли. Ожидается, что удар повлечет за собой геомагнитную бурю размером от категории G1 (незначительной) до G3 (сильной), как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 28 октября-3 ноября

Между тем, астросиноптики с сайта Meteoagent, которые составляют свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, уверены, в течение этой недели ожидаются однодневные магнитные бури 5 и 6 баллов.

В настоящее время, 28 октября, держится сильная магнитная буря в 6 баллов. Уже 29 октября ее сила рухнет до 5 баллов. После того, с 30 октября по 3 ноября прогнозируется минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине станет теплее после перехода на зимнее время.