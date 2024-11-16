Последнюю Суперлуну в 2024 году увидели люди на Земле (фото)

Не каждую полную называют Суперлуной

На небе засияла удивительная "Бобровая Луна" — это четвертая Суперлуна подряд и последняя в 2024 году. В сети уже показали удивительные снимки спутника Земли в ночь на 16 ноября.

Как сообщает NASA, в ноябре полнолуние называют бобровым, ведь именно в предпоследний месяц года бобры активно готовятся к зиме.

"Суперлуна происходит, когда полнолуние находится около перигея, его ближайшей точки до Земли: расстояние около 364 000 километров. Когда полнолуние находится на самом отдаленном расстоянии от Земли — около 407 000 км, это его апогей, он иногда называется микромесяцем", — говорится в сообщении.

То есть не каждую полную Луну называют Суперлуной. Ведь только если полнолуние оказывается на расстоянии 90% или меньше перигея, она считается Суперлуной.

Заметим, что перед "Бобровой Луной" в небе можно было наблюдать "Стерлядевую Луну" в августе, "Урожайную Луну" в сентябре и "Охотничью Луну" в октябре.

В целом явление Суперлун наблюдается три-четыре раза в год. В 2025 году их будет три: во вторник, 7 октября, в среду, 5 ноября, а также в четверг, 4 декабря.

Напомним, мимо Земли пролетит гигантский астероид "Апофис". Он мог потенциально столкнуться с планетой, но пройдет мимо нее на расстоянии 32 000 км.

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