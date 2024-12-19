Северный магнитный полюс Земли "убегает" из Канады в Сибирь: как это повлияет на людей
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Причины подобного смещения пока непонятны
Северный магнитный полюс продолжает двигаться и ученые говорят, что не видели ничего подобного. Он находился неподалеку северного побережья Канады, но в 2000 устремился в сторону Сибири.
Это следует из пересмотренной модели магнитного поля Земли (WMM), обнародованного на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Эта модель будет актуальной до 2029 года.
Северный магнитный полюс это условная точка, в которой магнитное поле земли направлено под прямым углом к поверхности. В отличие от географического Северного полюса, который всегда четко фиксирован, магнитный постоянно смещается.
Причиной этого движения являются жидкие металлы вокруг внешнего ядра Земли, которые находятся в постоянном движении из-за вращения Земли и тепловой конвекции. Это движение создает электрический ток, который генерирует магнитное поле нашей планеты.
Магнитные полюса постоянно двигаются, а потому ученым приходится постоянно пересматривать WMM. Эти данные используются в различных навигационных системах, в компасах, смартфонах, GPS или в резервных системах навигации кораблей и самолётов.
По меньшей мере 400 лет магнитный северный полюс находился в территориальных водах Канады. Однако примерно в 1830-х он начал двигаться и к настоящему времени сместился 2250 километров. При этом в последние годы скорость смещения значительно увеличилась — с 15 км в год до 50-60 км в год — а затем резко замедлилась.
Специалист по WMM из Британской геологической службы Уильям Браун отметил, что подобного поведения магнитного полюса ученые никогда раньше не наблюдали.
"Магнитный север медленно перемещался вокруг Канады с 1500-х годов, но за последние 20 лет он ускорился в сторону Сибири, увеличивая скорость с каждым годом. Но примерно пять лет назад он внезапно замедлился с 50 до 35 км в год, что является самым большим замедлением скорости, которое мы когда-либо видели", — сообщил он.
Как сообщалось ранее, ученые смогли смоделировать процесс движения тектонических плит за последние 1,8 миллиарда лет. Сейчас существует много моделей, которые могут показать, как двигались континенты в глубоком прошлом, однако ни одна из них не показывала, как облик Земли выглядел в настолько отдаленные времена.