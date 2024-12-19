Северный магнитный полюс Земли "убегает" из Канады в Сибирь: как это повлияет на людей

Причины подобного смещения пока непонятны

Северный магнитный полюс продолжает двигаться и ученые говорят, что не видели ничего подобного. Он находился неподалеку северного побережья Канады, но в 2000 устремился в сторону Сибири.

Это следует из пересмотренной модели магнитного поля Земли (WMM), обнародованного на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Эта модель будет актуальной до 2029 года.

Северный магнитный полюс это условная точка, в которой магнитное поле земли направлено под прямым углом к поверхности. В отличие от географического Северного полюса, который всегда четко фиксирован, магнитный постоянно смещается.

Причиной этого движения являются жидкие металлы вокруг внешнего ядра Земли, которые находятся в постоянном движении из-за вращения Земли и тепловой конвекции. Это движение создает электрический ток, который генерирует магнитное поле нашей планеты.

Магнитные полюса постоянно двигаются, а потому ученым приходится постоянно пересматривать WMM. Эти данные используются в различных навигационных системах, в компасах, смартфонах, GPS или в резервных системах навигации кораблей и самолётов.

По меньшей мере 400 лет магнитный северный полюс находился в территориальных водах Канады. Однако примерно в 1830-х он начал двигаться и к настоящему времени сместился 2250 километров. При этом в последние годы скорость смещения значительно увеличилась — с 15 км в год до 50-60 км в год — а затем резко замедлилась.

Позиция магнитного полюса (красные точки) относительно географического полюса (черная звездочка)

Специалист по WMM из Британской геологической службы Уильям Браун отметил, что подобного поведения магнитного полюса ученые никогда раньше не наблюдали.

"Магнитный север медленно перемещался вокруг Канады с 1500-х годов, но за последние 20 лет он ускорился в сторону Сибири, увеличивая скорость с каждым годом. Но примерно пять лет назад он внезапно замедлился с 50 до 35 км в год, что является самым большим замедлением скорости, которое мы когда-либо видели", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, ученые смогли смоделировать процесс движения тектонических плит за последние 1,8 миллиарда лет. Сейчас существует много моделей, которые могут показать, как двигались континенты в глубоком прошлом, однако ни одна из них не показывала, как облик Земли выглядел в настолько отдаленные времена.