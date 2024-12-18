Теплая погода – ненадолго? Когда в Украину вернутся морозы

Синоптики рассказали, когда столбики термометров опустятся до -18 градусов

До конца декабря в Украине будет сохраняться относительно теплая погода. Настоящие морозы придут только в январе, когда температура воздуха снизится до -18 градусов.

В восточных областях, в Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожье и Днепропетровщине сегодня будет прохладно – от +1 до +3 градусов. На остальной территории значительно теплее – до +11 градусов. Об этом сообщает известная синоптика Наталья Диденко.

Погода до конца декабря

К концу недели на севере и востоке страны ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В выходные 21-22 декабря дожди с мокрым снегом пройдут местами по всей территории Украины, кроме западных областей. Температура воздуха будет днем колебаться от +2 до +7 градусов, в Крыму до +12. На дорогах местами гололедица.

Праздничные дни обрадуют украинцев теплой погодой. В сочельник и Рождество морозов не предполагается. Осадки в этот период наиболее вероятны на западе и юго-западе Украины. Новогодняя ночь тоже будет без ощутимого похолодания.

Прогноз на январь

Первый месяц 2024 станет самым холодным периодом этой зимы. Средняя температура воздуха в январе будет держаться на отметке -5 градусов. Пик похолодания придется на 25 января – тогда синоптики прогнозируют снижение температуры до -18 градусов.

Последний день месяца порадует украинцев оттепелью до +7 градусов. Осадков в январе будет немного, снег, скорее всего, будет выпадать в период с 8 по 24 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что погода в Украине быстро ухудшается. Синоптики назвали области, которым достанется больше всего.