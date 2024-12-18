Худшая за последнее время: погода ближайшей ночью готовит украинцам неприятный сюрприз

Синоптик дала прогноз на 19 декабря

В ночь на 19 декабря в Украине ожидается самая низкая температура воздуха в ближайшей и даже в не ближайшей синоптической перспективе. Однако это коснется не всей страны.

Такой прогноз в своем Telegram-канале опубликовала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха в некоторых областях будет опускаться до -7 градусов.

Диденко пояснила, что такой погоды стоит ждать в восточных областях, в Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожье и Днепропетровщине. Столбики термометров в ночное время опустятся до -3.. -7 градусов.

На остальной территории Украины в ночные часы от 1 мороза до 3 градусов тепла.

Однако уже днем температура снова порадует. Украинцев ждет небольшое потепление. В ряде областей температура воздуха может подниматься до +10 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине до конца декабря. Синоптики также ответили на волнующий многих вопрос — ждать ли на Новый год снега.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Рождество в этом году и будет ли падать на праздник снег.