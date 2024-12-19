Где в Киеве можно покататься на коньках под открытым небом: полный список локаций и цены

Пришло время для ледовых развлечений

Покататься на коньках под открытым небом — это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываеваемое ощущение праздника и настоящей зимней сказки. В преддверии новогодних праздников в Киеве уже начало работать сразу несколько открытых катков на любой вкус и кошелек.

Здесь вы сможете не просто покататься под звездным столичным небом, но сделать яркие фотографии на память, выпить горячий кофе или глинтвейн, а также получить заряд положительных эмоций на целый год вперед.

"Телеграф" собрал для вас самые интересные локации с открытыми катками, которые наверняка разнообразят ваши зимние развлечения.

"Хрустальный каток" в River Mall

Когда: с 30 ноября 2024 по 2 февраля 2025

Время работы: будние дни — с 12.00 до 22.00. С 23.12 по 3.01 — с 10:00 до 22:00.

Где: ТРЦ "River Mall", Днепровская набережная, 12

Стоимость: 440 гривен (катание безлимитное, коньки входят в стоимость), дети до 4 лет — бесплатно, льготный — 300 гривен, помощники на льду ("пингвины") — 300 гривен

Каток расположен под открытым небом на площади 1600 кв. м с прекрасным видом на город. Основным цветом локации является белый. А благодаря особым декорациям, фотозонам и елке в виде гигантского кристалла раскрывается "хрустальная тема" новогоднего городка.

На территории также заработает большая итальянская карусель, три фудкорта и отдельный глинтвейн-бар. Посетителям будут доступны раздевалки и камеры хранения.

В случае воздушной тревоги локация прекратит работу до отбоя, посетителям в это время порекомендуют пройти в укрытие на подземном паркинге торгового центра. По завершению опасности можно будет продолжить кататься, предъявив билет.

Когда: с 31октября 2024 до 1 марта 2025

Время работы: понедельник — воскресенье с 10.00 до 21.00

Где: улица Магнитогорская, 1

Стоимость: 400 гривен за безлимитное катание (коньки входят в стоимость), детям до 3 лет – бесплатно, фигурка-помощник — 250 гривен

Каток "Ice & Lights" в маркет-молле Даринок приглашает вас окунуться в волшебную атмосферу зимнего веселья. Вы сможете насладиться катанием на льду в компании друзей и семьи.

Каток предлагает удобную арену для любителей фигурного катания и зажигательную музыку для поклонников активных зимних развлечений. Для новичков есть возможность взять в аренду фигуру-помощника для комфортного катания.

Для посетителей также будут работать фудкорты с глинтвейном и закусками. На территории есть бесплатная парковка, а также теплый павильон для отдыха.

"Ice & Lights" станет идеальным местом для создания воспоминаний, наполненных радостью и волшебством зимних вечеров.

Открытый каток на ВДНГ "Зимова країна"

Когда: с 30 ноября 2024 по 2 марта 2025 года

Время работы: по будням с 12:00 до 21:00 и с 10:00 до 22:00 по выходным

Где: пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 390 гривен безлимитное катание, льготный билет — 270 гривен

Ледовый каток под открытым небом на территории ВДНГ в Киеве – открывается ежегодно, и сезон 2024-2025 не стал исключением. Это один из самых больших катков в Европе с площадью 2500 м², где одновременно может кататься до 500 посетителей.

В центре катка будет красоваться неоновая елка, а вокруг все будет сиять тысячами огней. На территории есть удобные раздевалки, множество инстаплейсов, генераторы, которые обеспечат работу локации даже при выключении света, фудкорты с теплыми напитками и блюдами, в том числе приготовленными на огне.

Для новичков доступны услуги тренера и пингвин-помощник.

Космический каток возле ТРЦ "Respublika Park"

Когда: с 30 ноября 2024 по 2 февраля 2025 года

Время работы: в будние дни с 12:00 до 22:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 22:00

Где: ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1

Стоимость: 450 гривен (катание безлимитное), льготный — 300 гривен

Новая футуристическая арена площадью 1 800 м² открылась в Киеве возле ТРЦ "Respublika Park". В центре катка разместили зеркальную елку в форме космического корабля.

Кроме самого катания на льду, гости могут сделать снимки возле праздничных фотозон, перекусить на фудкортах и проехать под интерактивной светящейся аркой.

Ледовый стадион на Ипподроме

Когда: с 4 декабря 2024 до 28 февраля 2025

Время работы: в будние дни с 10:00 до 22:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 23:00

Где: проспект Академика Глушкова, 9 (ст. м. "Ипподром")

Стоимость: 400 гривен (время неограниченное), для детей до семи лет и льготных категорий населения — 300 гривен

Неподалеку от ВДНХ, на Ледовом стадионе, также откроют каток. Организаторы бещают, что это будет самый большой в Украине каток под открытым небом и его площадь составит 6000 метров квадратных.

Работает он с конца декабря, но только при условии хороших устойчивых морозах. На территории есть раздевалки, точки фаст-фуда с горячими напитками и едой. Также здесь организуют резиденцию Санты, праздничные ярмарки и яркие фотозоны.

Рядом с локацией будет работать бесплатная стоянка на 400 машин.

Каток рядом с ТРЦ "Lavina Mall"

Когда: с 18 декабря 2024 до начала февраля 2025

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Где: улица Берковецкая, 6-д

Стоимость: безлимитное катание в будние дни – 300 гривен, в выходные и праздничные – 400 гривен

Праздничный каток возле ТРЦ "Lavina Mall" — это ледовая арена площадью 800 квадратных метров. Кататься могут все желающие, а для самых маленьких посетителей здесь есть специальные фигурки-помощники, при помощи которых можно уверенно держаться на льду.

Также на территории оборудован небольшой фудкорт, где вы сможете перекусить и согреться глинтвейном или другим горячим напитком. Возле катка также установили яркую новогоднюю елку, множество светящихся декораций для атмосферных фото и развесили гирлянды.

Напомним, цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, которые активно интересуются стоимостью живых елей. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Все деревья чипированы и это позволяет отследить их происхождение и уберечь покупателей от приобретения незаконно срубленных хвойных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли киевлянам рейдов ТЦК на Новый год. В Украине идет общая мобилизация, и вручение повесток может происходить в любом месте. В частности, оповещение граждан может происходить в общественных местах, которые во время новогодних праздников становятся локациями для праздничных мероприятий.