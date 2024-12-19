Украинцы будут получать больше: насколько в Украине в 2025 году могут вырасти пенсии

Согласно статистике Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине было около 10,3 млн. пенсионеров

В Украине в 2025 году пенсии могут быть повышены на 10-12%. Такая индексация зависит от инфляции в стране и средней зарплаты, с которой граждане платят единый социальный взнос.

Старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко говорит, что в проекте бюджета на 2025 год заложены средства на индексацию пенсий, но показатели возможных повышений станут известны только в начале следующего года. Зависит индексация пенсий от инфляции в стране и роста зарплат, с которых платят ЕСВ.

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составил около 6%", – рассказала Лидия Ткаченко.

Согласно статистике Пенсионного фонда, на 1 октября 2024 года в Украине было около 10,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составил 5852 грн.

Ткаченко думает, что распределение пенсионеров по размеру пенсии очень неравномерно. Около половины людей получают пенсии в размере 3000 — 4000 грн, и есть более миллиона человек, получающих пенсии более 10 000 грн.

Ранее была информация, что размер индексации пенсий в 2025 году может составить 16,95%.

Очередную индексацию пенсий в Украине проведут в марте 2025 года. При этом повышение коснется только "голой пенсии", без учета надбавок.

Индексация не коснется тех, кто оформил пенсию за последние несколько лет, поскольку их выплаты считаются актуальными.

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