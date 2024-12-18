Дело Мегабанка и 1xBet: ГБР задержало 6 подозреваемых

Еще шестерым лицам по этому делу вручены подозрения

В Украине продолжаются аресты связанные с азартными играми. Украинские правоохранители задержали пятерых человек по делу о Royal Pay, 1xBet и харьковском Мегабанке, который сейчас находится в состоянии ликвидации.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. По их данным, задержанием занималось ГБР, а среди фигурантов экс-директор ООО "Твоя Беттинговая Компания" (1xBet) Александр Родин и руководительница киевского отделения Мегабанка Татьяна Ткалич.

Еще шестерым лицам по этому делу вручены подозрения. Правоохранители сообщили, что круг подозреваемых будет расширен и к ответственности будут привлечены руководящие лица Мегабанка.

Для справки: 1xBet – это российская букмекерская компания, основанная в 2007 году в Брянске, РФ. С 2022 года в Украине действует филиал компании, ООО "Твоя беттинговая компания", который имеет право использовать бренд 1xBet в Украине. Бывшим ООО "Твоя беттинговая компания" является Александр Родин.

В августе 2022 года Бюро экономической безопасности Украины открыло производство по 1xBet в подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ноябре 2022 года КРАИЛ начала проверку всех операторов азартных игр, официально работающих в Украине, по поводу их связей с РФ.

В марте 2023 года суд арестовал 100% корпоративных прав компании стоимостью 30 млн. грн., которая осуществляла незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в интернете[28]. В мае того же года нацагентство АРМА получило в управление 30 млн грн (100% уставного капитала) ООО "Твоя Баттинговая компания", работавшее под брендом 1xBet.

31 мая 2024 года ВАКС взыскал в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд грн в ООО "Роял Пэй", принадлежавших российскому букмекеру 1xBet

Мегабанк — крупнейший банк Харькова. Пока он находился в процессе ликвидации правоохранители разоблачили финансовую сделку с недвижимостью. По данным следствия, должностные лица финучреждения совместно с руководителями ряда компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц восемь объектов недвижимости общей стоимостью более 360 миллионов гривен. Указанные объекты еще в начале февраля 2022 года были переданы харьковским банком в ипотеку двум юридическим лицам – латвийской SIA Royal Pay Europe и кипрской Startling Limited – в качестве обеспечения выполнения обязательств перед ними. Правоохранители установили, что эти компании имеют связь с российским букмекером 1xBet и другими компаниями и лицами, которые наносили ущерб национальным интересам и безопасности Украины.

На днях Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером 1xBet, вывести из активов обанкротившегося Мегабанка.

Александр Владимирович Родин

По информации СМИ, в 2013 году разыскивался органами досудебного расследования по статье "Грабеж".

В открытых реестрах говорится, что он ранее был членом Аграрной партии Украины.

Был кандидатом на выборы в парламент 2019 от вышеуказанной партии.

Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Бывший директор "Твоя Беттинговая Компания" (1xBet в Украине).

Основатель Закрытого акционерного общество "ГАЗ".

Имел долги и штрафы. В частности, против Родина открыто производство по гражданскому делу об взыскании задолженности в сумме 25242,30 грн перед "Приватбанком".

Напомним, 18 декабря стало известно о задержании председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Его подозревают в сотрудничестве с Россией

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украине запретили рекламировать онлайн-казино и букмекеров. Причиной этого является игровая зависимость во время военного положения, в том числе среди военнослужащих.