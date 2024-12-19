Праздник Вертепа выходит на новый уровень: в Харькове квадроберы и хобихорсеры проведут батл

Украинцы отреагировали эмоционально

Рождественские традиции выходят на новый уровень. В Харькове на рождественском фестивале выступят квадроберы и хобихорсеры.

Об этом сообщают местные издания. Там отметили, что мероприятие проводит Харьковский государственный академический театр кукол имени В.А. Афанасьева совместно с Art Area ДК.

В течение 21-22 декабря пройдут многие мероприятия под названием "Вертем. Восток 2024 года". Среди них будет "Балаган-party. Квадроберы vs хобихорсеры".

Что именно будет происходить на этом мероприятии, неизвестно. Ведь на страницах организаторов никакой подробной информации нет.

Кто такие квадоберы и хобихорсеры

Квадроберы — это люди, а чаще подростки, подражающие поведению животных. Так называемая квадробика – это вид спорта, возникший в Японии. Во время соревнований участники передвигаются на четвереньки как животные. Тренд начал стремительно набирать популярность по всему миру, в том числе и в Украине. Квадроберы на лице носят маску, на руках перчатки в форме кавычек, а сзади прицеплен искусственный хвост. К слову, в центре Львова квадробер испугал собаку.

Хобихорсеры — в свою очередь, имитируют лошадей, используя деревянные палки с прикрепленными лошадиными головами, выполняют разнообразные упражнения и прыжки в стиле верховой езды.

Хотя оба занятия связаны с имитацией животных, однако они сильно отличаются друг от друга. Квадроберы фокусируются на движениях и поведении животных, в то время как хобихорсеры больше сосредоточены на эстетике и костюмах.

Реакция украинцев

Новость быстро разлетелась по телеграм-каналам об этом мероприятии. Люди стали оставлять в комментариях свои мысли.

Одни писали, что в стране идет война и устраивать подобные действа неприемлемо. Другие считают, что это "похоже на шизофрению".

Ранее "Телеграф" писал, что речь Порошенко "к муравьям" подорвала сеть.