Погода на Сочельник, Рождество и Новый Год: накроют ли Украину морозы на праздники

Синоптик озвучила прогноз погоды на эти дни

Сочельник и Рождество в этом году пройдут без морозной погоды. На Новый год также не стоит ожидать слишком низких температур.

Такой прогноз в своем Telegram-канале опубликовала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осадки на Рождество и Сочельник будут только в некоторых областях.

"Предварительно, сочельник и Рождество также не будут морозными, осадки на праздники более вероятны на юго-западе и западе Украины", — сказала Диденко.

Справка: Сочельник — 24 декабря

Рождество — 25 декабря.

Также она подчеркнула, что в новогоднюю ночь Украину также, вряд ли, накроют морозы.

"Новый год, по предварительным прогнозам, не выглядит таким, чтобы с морозами. Поэтому оставляем скучать в шкафу старые немодные шубы и громоздкие смешные шапки, в приоритете – влажно- и ветронепроницаемые современные куртки и пальто", — прогнозирует синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца декабря. Кроме того они рассказали, ждать ли украинцам снега на Новый год. Согласно их прогнозам, в некоторых областях ожидает в праздничную ночь минусовая температура воздуха.