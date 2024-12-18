Трамп направил четкий сигнал Путину: аналитик объяснил его содержание

Это заявление не что иное, как сигнал российскому диктатору лично

Новоизбранный президент США Дональд Трамп готов отменить разрешение на использование американского дальнобойного оружия против РФ. По его словам, подобные удары могут обострить конфликт.

Трамп раскритиковал решение Байдена, позволившего Украине использовать американское оружие для ударов вглубь РФ. О том, какой сигнал этим заявлением посылает будущий хозяин Белого дома Путину в эфире программы "Сейчас!" на YouTube-канале Telegraf UA рассказал аналитик по безопасности Тарас Жовтенко.

"Это заявление не что иное, как сигнал российскому диктатору лично. Мол, мы можем тебя обезопасить, застраховать от этого. А теперь ты думай, что можешь предложить нам", — объясняет эксперт.

По словам Жовтенко, Трамп "поймал эту идею для себя правильно — как рычаг давления на путинский режим и российское военно-политическое руководство".

"Если ты не предложишь компромиссов, тогда то, что тебя беспокоит, оно, во-первых, останется, а во-вторых, мы можем поднажать, и тогда тебе вообще не поздоровится", — раскрывает аналитик содержание месседжа Трампа для Кремля.

Эксперт напомнил, что заявление администрации Байдена о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины появилось после встречи президента с Трампом в Овальном кабинете, где обсуждался вопрос ударов по территории РФ американским оружием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп увидел "прогресс" по делу Украины. Аналитик попытался объяснить настроения политика.