Украинские власти раньше сами планировали привлечь Китай к мирным переговорам

Китай может принять участие в усилиях по установлению справедливого мира между Украиной и российским режимом. Однако при этом Китай не должен пытаться взять на себя ведущую роль в этих переговорах, а также играть на стороне Кремля.

Об этом сказал действующий советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Голос Америки. Салливан напомнил, что идею о возможности присоединения Китая высказал новоизбранный президент Дональд Трамп, и эта идея "не сумасшедшая".

"С другой стороны, вы не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине, и вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене", – добавил он.

Салливан также напомнил, что украинские власти раньше сами планировали привлечь Китай к мирным переговорам. Однако некоторые инициативы Пекина, в частности предложения по отмене санкций против РФ, вызвали беспокойство и оттолкнули Украину от этой идеи.

"Поэтому возникает вопрос, как они могут присоединиться — как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", – резюмировал он.

Стоит напомнить, что в среду, 13 ноября, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу уехал с визитом в Китай. Журналист и народный депутат Украины 8 созыва Вадим Денисенко назвал вероятные причины этого визита.

Также Китай впервые с начала вторжения в Украину поставил России оружие для войны. Поэтому Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Пекина.