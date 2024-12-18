Морозы или солнце? Какой погоды ждать 19 декабря в крупных городах Украины

Синоптики озвучили прогноз погоды для пяти крупных городов

В Украине погода 19 декабря в ряде городов останется практически неизменной. В большинстве из них не предвещаются осадки и в дневное время будет спокойная и облачная погода.

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Sinoptik.ua. Там рассказали, какой будет погода 19 декабря в крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

Днем в столице температура воздуха поднимется максимально до + градусов. В ночное время ожидается от 0 до +1 градуса.

Осадков в этот день не прогнозируется. Будет облачная погода.

Харьков

В Харькове 19 декабря днем температура воздуха будет на уровне -1.. +1 градус, а к вечеру станет немного теплее — до +3. Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов.

Днем стоит ждать снега с дождем. К вечеру будет облачно.

Одесса

В Одессе в четверг ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем будет подниматься максимально до +10 градусов. Ночью будет до +6.

Осадков в этот день не предвидится.

Днепр

В течение дня температура будет варьироваться от 0 до +4 градусов. Ночью ожидается до -1.

Этот день в Днепре пройдет без осадков. Погода будет облачной.

Львов

Во Львове в этот день погода порадует горожан. Днем ожидается до +8.. +9 градусов, а ночью — +4.. +5 градусов.

Без осадков. Днем будет солнечно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой в Украине будет погода на Сочельник, Рождество и Новый год. Синоптики рассказали, ждать ли морозов на эти праздники.