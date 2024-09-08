Путешествие на 1,8 миллиарда лет: ученые показали, как выглядела Земля в глубокой древности (видео)

Геологи впервые смогли "отмотать время" настолько далеко

Ученые смогли смоделировать процесс движения тектонических плит за последние 1,8 миллиарда лет. Хотя сейчас существует много моделей, которые могут показать, как двигались континенты в глубоком прошлом, однако ни одна из них не показывала, как облик Земли выглядел в настолько отдаленные времена.

Работу провели ученые-геологи под руководством Сяньчжи Цао из Океанического университета Китая. Она была обнародована в открытом доступе в журнале Geoscience Frontiers.

Ученые говорят, что полагались на разные геологические методы, однако основной для них стали палеомагнитные данные, которые позволили отследить положение древних континентов относительно магнитных полюсов Земли. Проще говоря, когда магма застывает, то сформировавшиеся минералы "запоминают" направление и силу магнитного поля, которое существовало в то время. Из-за наличия железа они выстраиваются в направлении магнитного полюса и тем самым работают как маленькие компасы.

Кроме того исследователи использовали информацию о магматических процессах, чтобы отследить границы тектонических плит и уточнить направление их движения.

Изучение движения плит является первым этапом на пути к созданию полной цифровой модели Земли на протяжении всей ее истории. В свою очередь это позволит заняться более глубоким изучением гипотез о прошлом нашей планеты. Например, изучением вопросов откуда тут появился кислород и из-за чего в ранней истории Земли происходили периоды экстремальных колебаний температуры.

В будущем это также позволит легче понимать историю других планет, если человечество таки сможет начать колонизацию космоса.

Хотя история Земли насчитывает 4,6 миллиарда лет, однако ученые смогли пока понять лишь что происходило с тектоникой в последние 1,8 млрд лет. И это при том, что жизнь на планете смогла обзавестись сложной клеткой с ядром примерно 1,65 млрд лет назад.

Как сообщалось ранее, из-за таяния вечной мерзлоты на Земле миллионам людей грозит новая опасность. На этот раз речь идет о возможности отравления ртутью, которая из-за таяния будет вымываться из почвы и попадать в грунтовые воды.