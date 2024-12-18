Начальника Академии сухопутных войск Павла Ткачука уволили

Курсанты неоднократно жаловались на руководство

Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук уволен с должности. Заведение накануне "прославилось" избиениями и издевательствами над курсантами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что министр обороны Рустем Умеров доложил о результатах аудита в Академии президенту Владимиру Зеленскому во время его визита во Львов, а тот поручил немедленно исправить ситуацию.

"Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее курсанты Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове жаловались на применение к ним физической силы и еще на ряд проблем. В том числе речь идет о буллинге, применении физического насилия и дискриминации по половому признаку.

Кроме того, в мае появлялись сообщения, что сотрудники Академии обещали за 13 тысяч долларов подготовить документы, которые позволят выехать за границу.

Решение об увольнении Ткачука было принято еще в начале декабря.