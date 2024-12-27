NASA показали снимок космической новогодней елки: на ней даже есть украшения (фото)

Завораживающее зрелище

NASA опубликовали удивительный снимок звездного скопления, которое известно под названием "космическая елка". За этим явлением, которое действительно напоминает новогоднее дерево, уже много лет наблюдают специалисты.

Расположена "космическая елка" на расстоянии 2,5 тысячи световых лет от Земли. Об этом сообщается на сайте NASA.

Известно, что для создания изображения "космической елки" были использованы данные рентгеновской обсерваторией "Чандра" NASA в Алабаме и оптические снимки, полученные с телескопа астрофотографа Майкла Клоу из Аризоны.

"Космическая елка" — это скопление молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет. На фото зеленые облака газа конической формы сильно напоминают вечнозеленое дерево. Крошечные же пятнышки белого, синего, фиолетового и красного света, звезды внутри скопления, усеивают структуру, превращая облако в праздничную космическую рождественскую елку.

Спектры красного, фиолетового, синего и белого цветов захватила рентгеновская обсерватория NASA "Чандра", а зелёного — телескоп Майкла Клоу.

Известно, что впервые "космическую елку" обнаружил астроном Уильям Гершель ещё в 1784 году. Скопление находится в 2500 световых лет от Земли и образовано молодыми звёздами, возрастом не более пяти миллионов лет.

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