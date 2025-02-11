Валентинка космических масштабов: где на Земле есть реальное озеро в форме сердца (фото)

Спирит Лейк является важным объектом научных исследований, которые помогают понять, как природа способна прийти в себя от масштабных катаклизмов

Иногда природные катастрофы могут создать нечто необычное. Так случилось с озером Спирит. Этот водоем в форме сердца стал символом восстановления природы после катаклизма.

После взрывного извержения вулкана Сент-Хеленс в мае 1980 года озеро трансформировалось в гигантское сердце, хоть и далекое от анатомической точности. Он виден на спутниковых снимках. В тот день в 8:32 утра по тихоокеанскому времени землетрясение магнитудой 5,1 повлекло за собой грандиозный обвал северного склона горы. Это стало самым большим наземным оползнем в истории США, сопровождавшимся пирокластическим взрывом. Гора Сент-Хеленс извергла огромный шлейф пепла, камней и скамей, засыпавших окружающую местность.

Как озеро выглядывает из космоса/ NASA

Последствия трагедии были катастрофическими: погибли 57 человек, а озеро Спирит, когда-то состоявшее из двух узких рукавов, было расширено и стало более мелким, приобретая завершенную форму сердца.

Коричневое пятно на озере — поваленные деревья

Сначала водоем превратился в бескислородную пустошь через вулканические газы и древесину, укрывшую почти половину ее поверхности. Однако жизнь начала возвращаться быстрее, чем ожидалось. Уже в 1983 году ученые зафиксировали появление фитопланктона, начавшего постепенно насыщать воду кислородом и восстанавливать экосистему озера.

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