Краснокнижное животное регулярно гибнет на дорогах: на это есть две причины

Средняя продолжительность жизни составляет 10 лет

В Украине лоси занесены в Красную книгу и охота на них запрещена. Однако эти животные регулярно гибнут от рук человека.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, за годы полномасштабного вторжения, когда запретили охоту, популяция диких животных возобновилась.

"Посмотрите, как возросла численность лося — я вчера ездил как эксперт на место ДТП, лосиха сбита на дороге Киев-Чоп уже четвертая за этот год. А за прошлый год семь лосей сбиты на дорогах только Львовщины. Красная книга, редкий вид", — говорит эксперт.

Он добавляет, что популяция восстановилась настолько, что лоси часто выбегают на дороги и гибнут. Дикий называет два фактора, которые влияют на это: количество авто на дорогах значительно возросло, но не все водители знают местность и могут быстро реагировать. А второй фактор — неприспособленные к большому количеству копытных дороги.

Напомним, что несколько лосей недавно увидели на трассе в Киеве. По словам местных, они далеко отошли от леса.

Для справки

Лось — это крупнейшие млекопитающие из семейства оленьих, травоядное копытное, весит до 600-800 кг и высотой в холке до 2,3 м. Эти животные имеют массивное туловище, высокие ноги, короткую шею и характерные рога у самцов. Лось обычный занесен в Красную книгу Украины.

