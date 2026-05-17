Здесь жили десятки тысяч человек. Во что Россия превратила большой город Донбасса (фото, видео)

Город оккупирован с 2023 года

Российское полномасштабное вторжение разрушило многие города Донбасса, часть из которых уже не один год в оккупации. К ним также относится и Бахмут.

В сети уже показали, как сейчас выглядит город и на что он похож. Заметим, что ВСУ вышли из Бахмута в мае 2023 года.

За время полной оккупации местные власти ничего не сделали, чтобы обеспечить людям достойную жизнь. Как видно на кадрах, город — это сплошные развалины и пепелище, которые с каждым годом разрушаются только больше.

Бахмут

К 2022 году в Бахмуте проживало более 70 тысяч человек, по официальным данным, в январе 2025 года это число составляло 1,3 тысячи человек. То есть около 0,61% от прежнего количества. Однако, эти люди не живут, а выживают в городе. Так как здесь нет ни водоснабжения, ни электричества — все перебито и разрушено. Более того, в Бахмуте продолжают раздаваться взрывы и звуки артиллерии, ведь город всего в нескольких км от линии столкновения.

Бахмут до оккупации и после

В Бахмуте люди живут в уцелевших домах, воду набирают из колодцев и скважин, а готовят есть на костре. Продукты в основном предоставляют волонтеры и военные.

Бахмут на карте

Вопрос восстановления не поднимается и вряд ли возникнет у оккупантов. Ведь сейчас Кремль стремится захватить Донбасс любой ценой, даже оставляя сплошные руины, убивая сотни людей.

