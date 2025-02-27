Прыгающий робот будет исследовать кратеры: его уже отправили на Луну

SpaceX запустила лунный модуль Athena – посадка запланирована на 6 марта

В четверг, 27 февраля, в 2:16 по киевскому времени ракета SpaceX Falcon 9 успешно запустила лунный посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines из стартового комплекса 39A в космическом центре Кеннеди (NASA, Флорида).

Это вторая попытка компании взорвать свой аппарат на Луну после неудачной миссии в прошлом году. Ожидается, что 6 марта Athena совершит посадку в районе Монс-Мутон, горы с плоской вершиной, расположенной примерно в 160 км от южного полюса Луны. Миссия на поверхности продлится десять дней.

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На борту модуля Athena находятся научные инструменты NASA, в том числе буровая система, которая позволит погрузиться на глубину более 90 см для поиска льда и других полезных ресурсов.

Одним из ключевых аппаратов миссии является Micro Nova Hopper – устройство, которое будет передвигаться по поверхности с помощью прыжков, расширяя зону исследований до 25 км от места посадки. Он будет исследовать кратеры, куда никогда не попадает солнечный свет.

Micro Nova Hopper

Траектория движения Micro Nova Hopper

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Луноход YAOKI

Платформа LV1 MAPP

Часть программы Artemis

Миссия Athena является частью программы Artemis, которая готовит основу для предстоящих пилотируемых полетов на Луну. Посадочный модуль стал третьим космическим аппаратом, активно направляющимся к лунной поверхности. Уже 2 марта первую попытку посадки предстоит осуществить аппарат Blue Ghost компании Firefly, а в ближайшие месяцы посадку планирует и японская компания Ispace.

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