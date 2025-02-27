Прыгающий робот будет исследовать кратеры: его уже отправили на Луну
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SpaceX запустила лунный модуль Athena – посадка запланирована на 6 марта
В четверг, 27 февраля, в 2:16 по киевскому времени ракета SpaceX Falcon 9 успешно запустила лунный посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines из стартового комплекса 39A в космическом центре Кеннеди (NASA, Флорида).
Это вторая попытка компании взорвать свой аппарат на Луну после неудачной миссии в прошлом году. Ожидается, что 6 марта Athena совершит посадку в районе Монс-Мутон, горы с плоской вершиной, расположенной примерно в 160 км от южного полюса Луны. Миссия на поверхности продлится десять дней.
Технологическое оборудование на борту – новые разработки для будущей высадки человека
На борту модуля Athena находятся научные инструменты NASA, в том числе буровая система, которая позволит погрузиться на глубину более 90 см для поиска льда и других полезных ресурсов.
Одним из ключевых аппаратов миссии является Micro Nova Hopper – устройство, которое будет передвигаться по поверхности с помощью прыжков, расширяя зону исследований до 25 км от места посадки. Он будет исследовать кратеры, куда никогда не попадает солнечный свет.
Среди других полезных грузов:
- Технология Nokia протестирует связь 4G между аппаратами на Луне.
- Луноход YAOKI (весом 498 г) от японской компании Dymon Co. Ltd способен выдержать падение в глубокие пещеры.
- Платформа LV1 MAPP предназначена для транспортировки полезного груза и сбора данных.
Часть программы Artemis
Миссия Athena является частью программы Artemis, которая готовит основу для предстоящих пилотируемых полетов на Луну. Посадочный модуль стал третьим космическим аппаратом, активно направляющимся к лунной поверхности. Уже 2 марта первую попытку посадки предстоит осуществить аппарат Blue Ghost компании Firefly, а в ближайшие месяцы посадку планирует и японская компания Ispace.
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