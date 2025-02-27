Стрибаючий робот досліджуватиме кратери: його вже відправили на Місяць

SpaceX запустила місячний модуль Athena — посадка запланована на 6 березня

У четвер 27 лютого о 2:16 за київським часом ракета SpaceX Falcon 9 успішно запустила місячний посадковий модуль Athena компанії Intuitive Machines зі стартового комплексу 39A у космічному центрі Кеннеді (NASA, Флорида).

Це друга спроба компанії висадити свій апарат на Місяць після невдалої місії минулого року. Очікується, що 6 березня Athena здійснить посадку в районі Монс-Мутон, гори з плоскою вершиною, розташованої приблизно за 160 км від південного полюса Місяця. Місія на поверхні триватиме десять днів.

Технологічне обладнання на борту — нові розробки для майбутньої висадки людини

На борту модуля Athena перебувають наукові інструменти NASA, зокрема бурова система, яка дозволить зануритися на глибину понад 90 см для пошуку криги та інших корисних ресурсів.

Одним із ключових апаратів місії є Micro Nova Hopper – пристрій, який пересуватиметься поверхнею за допомогою стрибків, розширюючи зону досліджень до 25 км від місця посадки. Він буде досліджувати кратери, куди ніколи не потрапляє сонячне світло.

Micro Nova Hopper

Траекторія руху Micro Nova Hopper

Серед інших корисних вантажів:

Технологія Nokia , що протестує зв’язок 4G між апаратами на Місяці.

, що протестує зв’язок 4G між апаратами на Місяці. Місяцехід YAOKI (вагою 498 г) від японської компанії Dymon Co. Ltd, здатний витримати падіння у глибокі печери.

(вагою 498 г) від японської компанії Dymon Co. Ltd, здатний витримати падіння у глибокі печери. Платформа LV1 MAPP, призначена для транспортування корисного вантажу та збору даних.

Місяцехід YAOKI

Платформа LV1 MAPP

Частина програми Artemis

Місія Athena є частиною програми Artemis, яка готує основу для майбутніх пілотованих польотів на Місяць. Посадковий модуль став третім космічним апаратом, що активно прямує до місячної поверхні. Уже 2 березня першу спробу посадки має здійснити апарат Blue Ghost компанії Firefly, а в найближчі місяці посадку планує і японська компанія Ispace.

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