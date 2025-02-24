Очень трудно увидеть в телескоп: суперкомпьютер NASA обнаружил спиральное образование в Солнечной системе (фото)

Загадочный предел Солнечной системы может иметь спиральные рукава

Новые исследования открывают неожиданные подробности о таинственном облаке Оорта — гигантском скоплении ледяных объектов, окружающем Солнечную систему, источник комет. Ученые предполагают, что оно может иметь пару спиральных рукавов, что делает его похожим на миниатюрную галактику.

Форма облака Оорта до сих пор оставалась загадкой, но новая модель, разработанная исследователями, предполагает, что его внутренняя структура может иметь форму спирального диска. Когда ученые запустили свою модель исследования на суперкомпьютере NASA Pleiades, они обнаружили, что внутренняя область облака Оорта (от 1000 до 10 000 АО, одно АО – это среднее расстояние от Земли до Солнца, примерно 150 миллионов километров) может иметь спиральную структуру, подобную рукавам нашей галактики. По расчетам эти рукава протягиваются на 15 000 АО.

Облако Оорта и его спиральные рукава

Что дальше?

Чтобы подтвердить эти предположения, ученым нужно будет непосредственно наблюдать объекты в облаке Оорта или улавливать отражаемый свет. Однако на сегодняшний день ни одна миссия не имеет необходимых технологий для таких исследований.

Что такое облако Оорта

Облако Оорта возникло около 4,6 миллиарда лет назад, когда Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выбросили остатки материала далеко за орбиту Плутона. Эти обломки, среди которых могут быть даже карликовые планеты, образовали сферическую оболочку вокруг Солнечной системы. Внутренний его край начинается на расстоянии 2000 астрономических единиц от Солнца, а внешний может достигать 100 000 АО.

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