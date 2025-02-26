Парад планет в феврале: какие можно увидеть без телескопа и куда смотреть (карта, видео)

В Украине можно будет увидеть все семь планет, однако наблюдать на небе в городах можно с легкостью всего три

Почти каждый год на небе можно увидеть планеты, почти выстраивающие ровную линию. Это называется "Парад планет" и они различаются тем количеством объектов, которые можно увидеть. Один из самых больших парадов — в последние ночи февраля 2025 года. На небе выстроятся семь планет, подобное повторится не раньше 2040 года.

Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун можно будет все увидеть в телескопе, но только некоторые из них будут заметны невооруженным глазом. Среди них Венера, Марс и Юпитер. Напрягшие зрение можно заметить и Сатурн с Меркурием, однако они будут очень близко к горизонту. Уран и Нептун без телескопа или мощного бинокля не увидеть. Планеты будут находиться по дуге.

Во всем мире лучшим днем, чтобы увидеть парад планет, будет 28 февраля, однако некоторые из них хорошо заметны раньше и позже этой даты. Смотреть на небо нужно начинать сразу после заката, глядя в юго-западную сторону. На карте ниже показано примерное местоположение. Отметки внизу карты — юго-восток и юго-запад.

Как будет виден парад планет с Северного полушария

Чтобы найти планеты на небе, можно использовать программы по типу Star Walk. Однако можно ориентироваться и по яркости – Венера, Юпитер и Марс будут самыми яркими на ночном небе. Марс будет высоко в верхней части неба и иметь характерный розовый цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что загадочный объект Солнечной системы — облако Оорта смогли проанализировать с помощью мощного компьютера. Оно может иметь форму галактики.