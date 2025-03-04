Выброс из Солнца коснулся Земли. Какой силы бушует магнитная буря и что будет в эти дни

На графике есть двухдневный геомагнитный шторм 5 баллов

На Солнце вспыхнула магнитная нить, в результате чего в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Ученые предупреждали, что он может вызвать магнитную бурю 4-5 марта и прогноз оправдался.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, 1 марта на светиле вспыхнула магнитная нить. В результате в космос вылетел CME.

Астросиноптики из NOAA говорят, что 4 или 5 марта он коснется Земли, потенциально спровоцировав геомагнитную бурю класса G1. Кроме того, выброс может стать причиной полярных сияний в высоких широтах.

О 5-балльной магнитной буре также предупреждают ученые с сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. "Красная" магнитная буря должна бушевать в течение 4 и 5 марта. После этого, согласно графику, до конца недели не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от синоптика Игоря Кибальчича, где он рассказал о потеплении в Украине до +11 градусов.