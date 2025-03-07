Что будет, если не завтракать: ученые изучили тысячи детей и сделали выводы

Как школьные успехи зависят от утреннего приема пищи

Австралийские исследователи совершили сенсационное открытие, которое должно заставить родителей пересмотреть утренние привычки своих детей. Оказывается, пропуск завтрака не просто вредит здоровью, но и оказывает существенное влияние на академическую успешность школьников.

Исследование охватило более 28 тысяч учащихся из Южной Австралии в возрасте от 8 до 16 лет. Результаты шокировали: дети, пропускавшие завтрак, показали значительно худшие результаты на стандартизированных тестах NAPLAN, чем их всегда завтракавшие сверстники.

Результаты были худшими для тех учеников, которые никогда не завтракали, но даже те, кто иногда пропускал завтрак, имели худшие показатели. Это исследование стало первым, которое использовало столь обширную выборку и стандартизированные тесты для оценки влияния завтрака на успеваемость. Предыдущие исследования имели ограничения, такие как меньший размер выборки или использование нестандартных оценок.

Причины пропуска завтрака могут быть разными: от нехватки времени до проблем с пищевой безопасностью. Но результат один – не завтракающие дети оказываются в невыгодном положении — если люди голодны, труднее сосредоточиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые определили, сколько нужно времени, чтобы привычка закрепилась. Мысль о 21 дне – на самом деле миф.