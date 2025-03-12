Буря устроила геомагнитные качели. Ученые предупреждают о сильном шторме

Геомагнитные бури не покинут нашу планету в ближайшие дни

Начавшаяся на этой неделе магнитная буря постоянно меняет свою силу. Еще во вторник, 12 марта, она была средней и бушевала на уровне 4 баллов, но уже в среду, 13 марта, резко выросла до "красного" уровня.

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, прогнозируют, что сейчас, 12 марта, Земля находится в лапах сильной магнитной бури в 5 баллов. Хотя во вторник ее сила не превышала 4 баллов.

На следующий день, 13 марта, геомагнитный шторм снова станет "оранжевым". 4-балльная магнитная буря прогнозируется и в течение 14 и 15 марта.

Однако в последний день этой недели, 16 марта, не предусматривается каких-либо колебаний выше 4 баллов включительно.

Поясним, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы могут изменяться.

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