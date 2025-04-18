Не 12: сколько пасок и пасхальных яиц стоит есть на Пасху

Специалисты советуют ограничить потребление сладкой выпечки и других пасхальных яств

Через несколько дней украинцы будут праздновать Пасху. Верующие в пасхальную корзину традиционно кладут паску и яйца, кроме них — сыр, масло, соль, мясо и т.д. Однако все эти яства есть сразу не советуют.

Львовский областной центр контроля и профилактики болезней отмечает, паска имеет высокое содержание калорий и жиров. Ограничить потребление стоит 1-2 небольшими кусками в день.

Поэтому одно из украинских поверий, что нужно съесть 12 пасок на Пасху, чтобы получить самое желаемое — не совсем полезно. Отметим, что в первую очередь обычай был направлен на незамужних девушек, которые хотели замуж — они должны были отведать 12 куличей от разных хозяек, чтобы устроить личную жизнь.

Что касается других элементов пасхального стола, то яиц Гарвардская медицинская школа советует употреблять до семи в неделю, ассоциация кардиологов говорит об одном яйце или двух белках в день. В Минздраве на Пасху советуют не налегать на колбаски, крученики, подчеревину и паски. Эти продукты должны занимать не более 30% пасхального стола.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пробовать паски и другие яства до конца Великого поста верующим не советуют. Потребление, то есть разговение, возможно только в воскресенье.