Заряжаем повербанки: названо условие, при котором летом подолгу не будет света

Кондиционеры сильно нагружают сеть

Летом в Украину могут вернуться графики отключения света и жесткими они будут при двух условиях. Одно из них – сильная жара.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт Владимир Омельченко.

По его словам, пессимистическим сценарием для отключений станет стечение двух обстоятельств: жары и обстрелов. То есть, если россияне будут наносить масштабные удары по ключевым подстанциям оператора системы передачи, операторам распределения, тепловым электростанциям и другим энергетическим объектам, проблем со светом будет в разы больше.

Кроме того, Омельченко добавляет, сильная жара прибавит нагрузку на сеть, и тогда отключения могут достигать в среднем четырех часов в сутки. Фактически Украина может выйти на нечто похожее, что было этой зимой.

Как сильно в жару растет потребление электроэнергии?

Эксперт объясняет, что при нормальных условиях летнего дня, когда температура держится на уровне +23–24°C, потребление мощности в энергосистеме составляет около 12 ГВт — это приемлемый уровень, без существенных проблем.

Однако при жаре свыше +28–30°C потребление растет с 12 до 14 ГВт — то есть прибавляется 2 ГВт. Такой прирост обеспечивают кондиционеры вместе с холодильным оборудованием в магазинах, складах и производстве.

