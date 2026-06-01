Названа дата, когда Украину накроет настоящая летняя жара (карта)

Потепление придет сначала на запад и юг

Уже в первые дни июня в Украину придет настоящая летняя погода. Местами воздух прогреется до +27 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы метеосайта ventusky, которые подтверждает Украинский гидрометцентр. С четверга, 4 июня, в Украину придет настоящее лето.

Жара придет в Украину уже 4 июня. Карта ventusky

Днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Однако практически по всей стране, кроме Одесской области, прогнозируются дожди.

Прогноз погоды в Украине 4 июня. Карта: Укргидрометцентр

Когда в июне ждать +33

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что после умеренных температур в первые дни месяца, уже к концу первой декады показатели температуры в ряде регионов достигнут 28…33 градусов выше нуля. Температурные показатели будут быстро повышаться, начиная с западных областей Украины.

Однако, добавил синоптик, жару будут сопровождать дожди и грозы. Чаще всего грозовые ливни будут идти в западных, северо-западных и центральных регионах.

