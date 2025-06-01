Поздравления ко Дню защиты детей 1 июня: яркие стихи, короткие SMS и открытки

Сегодняшний день особенно важен для украинских детей

В воскресенье, 1 июня отмечается Международный день защиты детей, однако праздник в Украине был перенесен на ноябрь. В условиях войны особенно важно уделить внимание детям и подарить им хотя бы немного радости и тепла.

Международный день защиты детей был инициирован и официально утвержден в 1949 году Конгрессом Международной демократической федерации женщин. Впервые этот праздник отметили в 51 стране мира. В Украине его начали отмечать с 1998 года.

Основная цель этого события — напомнить мировому сообществу о значении и необходимости защиты прав детей. Особенно это актуально на фоне военных действий в Украине, которая не один год противостоит российской агрессии.

В честь праздника "Телеграф" подготовил яркую подборку открыток ко Дню защиты детей 2025, а также коротких стихов. Делитесь яркими поздравлениями с родными и друзьями в мессенджерах или соцсетях.

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким,

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!

Милый праздник наступает —

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Не смолкает звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

Всех детей мы поздравляем

В первый праздник лета!

Вам улыбок пожелаем,

Доброты и света,

Чтоб всегда вас окружала

Теплота и ласка,

Чтоб жилось вам хорошо,

Жизнь была, как сказка!

Пусть счастливы будут все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.

Пусть ласково солнышко в небе всем светит,

И миром наполнится шар наш земной.

Пусть у каждого ребенка

Будет дружная семья,

Пироги по воскресениям

И отличные друзья.

Пусть смеются, веселятся,

Пусть дурачатся они.

Пусть у каждого ребенка

Будут радостными дни!

Поскольку День защиты детей в Украине теперь отмечается 20 ноября, украинцев интересует, не отменились ли детские мероприятия 1 июня. Ведь праздник по-прежнему отмечают во многих странах мира.