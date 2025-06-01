Поздравления ко Дню защиты детей 1 июня: яркие стихи, короткие SMS и открытки
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Сегодняшний день особенно важен для украинских детей
В воскресенье, 1 июня отмечается Международный день защиты детей, однако праздник в Украине был перенесен на ноябрь. В условиях войны особенно важно уделить внимание детям и подарить им хотя бы немного радости и тепла.
Международный день защиты детей был инициирован и официально утвержден в 1949 году Конгрессом Международной демократической федерации женщин. Впервые этот праздник отметили в 51 стране мира. В Украине его начали отмечать с 1998 года.
Основная цель этого события — напомнить мировому сообществу о значении и необходимости защиты прав детей. Особенно это актуально на фоне военных действий в Украине, которая не один год противостоит российской агрессии.
В честь праздника "Телеграф" подготовил яркую подборку открыток ко Дню защиты детей 2025, а также коротких стихов. Делитесь яркими поздравлениями с родными и друзьями в мессенджерах или соцсетях.
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
Милый праздник наступает —
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Не смолкает звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
Всех детей мы поздравляем
В первый праздник лета!
Вам улыбок пожелаем,
Доброты и света,
Чтоб всегда вас окружала
Теплота и ласка,
Чтоб жилось вам хорошо,
Жизнь была, как сказка!
Пусть счастливы будут все дети на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе всем светит,
И миром наполнится шар наш земной.
Пусть у каждого ребенка
Будет дружная семья,
Пироги по воскресениям
И отличные друзья.
Пусть смеются, веселятся,
Пусть дурачатся они.
Пусть у каждого ребенка
Будут радостными дни!
Поскольку День защиты детей в Украине теперь отмечается 20 ноября, украинцев интересует, не отменились ли детские мероприятия 1 июня. Ведь праздник по-прежнему отмечают во многих странах мира.